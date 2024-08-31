ФСБ задержала в Майкопе вербовщика террористов

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали российского гражданина, который вербовал людей для террористических организаций, говорится в заявлении центра общественных связей ведомства (есть у РБК).

«Задержанный, являясь последователем идеологии запрещенной на территории России международной террористической организации, установил контакт с ее зарубежными эмиссарами и присягнул на верность главарю МТО», — сообщили в ФСБ.

Там уточнили, что свою деятельность злоумышленник вел в городе Майкоп в Республике Адыгея. По указанию террористов он склонял местных жителей к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, а также к последующему отъезду в «одну из стран центральной Азии», где находятся лагеря террористической организации.

У задержанного обнаружили «средства связи», где хранились его переписка с террористами и видеозапись с клятвой в верности им.

По словам злоумышленника, допрос которого записали на видео, он должен был выехать в Турцию.

В связи с этим управление ФСБ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 — организация деятельности террористической организации и участие в такой организации.

Ранее иностранца, который вербовал граждан Узбекистана в террористическую организацию, ФСБ задержала в Хабаровском крае. Злоумышленника арестовали и возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 — содействие террористической деятельности.