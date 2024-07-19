В Петербурге пьяный водитель замахнулся топором на сотрудника ГАИ
В Санкт-Петербурге пьяный водитель замахнулся топором на сотрудника ГАИ, который остановил машину для проверки документов, сообщает пресс-служба главка МВД по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 18 июля. Сотрудники Госавтоинспеции остановили Ford Focus, которым управлял 37-летний житель Санкт-Петербурга «с явными признаками опьянения».
По данным ведомства, во время составления протокола мужчина завел автомобиль, однако ему не удалось скрыться. «После водитель достал топор из-под водительского сиденья и замахнулся им на инспектора ДПС», — добавили в МВД. В ответ правоохранитель выстрелил в воздух, распылил газовый баллончик и отобрал топор у мужчины.
Нетрезвого водителя задержали. Следователи завели против него дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов — ст. 317 Уголовного кодекса. По статье грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
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