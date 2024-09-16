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Политика ,  
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Лукашенко помиловал еще 37 осужденных за экстремизм

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за экстремизм, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Среди помилованных — шесть женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами», — следует из публикации на сайте президента. Указ на момент подготовки этого материала не был опубликован, имена помилованных в Минске не назвали.

В пресс-службе подчеркнули, что каждый из них раскаялся и попросил об освобождении.

Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за протесты
Политика
Александр Лукашенко

В начале сентября Лукашенко уже помиловал 30 человек — семь женщин и 23 мужчины, они были осуждены за «преступления протестной направленности». Большинство помилованных — родители несовершеннолетних и малолетних детей.

За две недели перед этим белорусский президент помиловал первую группу из 30 заключенных. Их осудили после протестов, которые прошли в 2020 году и были связаны с официальными результатами президентских выборов.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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