Лукашенко помиловал еще 37 осужденных за экстремизм

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за экстремизм, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Среди помилованных — шесть женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами», — следует из публикации на сайте президента. Указ на момент подготовки этого материала не был опубликован, имена помилованных в Минске не назвали.

В пресс-службе подчеркнули, что каждый из них раскаялся и попросил об освобождении.

В начале сентября Лукашенко уже помиловал 30 человек — семь женщин и 23 мужчины, они были осуждены за «преступления протестной направленности». Большинство помилованных — родители несовершеннолетних и малолетних детей.

За две недели перед этим белорусский президент помиловал первую группу из 30 заключенных. Их осудили после протестов, которые прошли в 2020 году и были связаны с официальными результатами президентских выборов.