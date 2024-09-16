Росгвардия сообщила об уничтожении группы ВСУ в лесу в Курской области

Фото: Сергей Булкин / news.ru / ТАСС

Сотрудники Росгвардии уничтожили группу украинских военных, которые пытались пройти в населенный пункт из леса в Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выполняли разведку на местности. Им местные жители сообщили, что в лесу рядом с населенным пунктом находятся украинские военные. Они начали перемещаться в село.

Сотрудники Росгвардии «загнали их в засаду». В итоге сотрудники ведомства «совместно с сотрудниками других силовых структур уничтожили группу украинских националистов», сообщили в Росгвардии.

Росгвардия уже отчитывалась о боях, которые вела в Курской области. Так, 11 августа ведомство сообщило, что его спецназ уничтожил танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак» и 12 украинских военных.