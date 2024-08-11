Росгвардия сообщила об ударе по танку и бойцам ВСУ в Курской области
Бойцы Росгвардии нанесли удары по позициям украинских сил в Суджанском районе Курской области, сообщается на сайте ведомства.
«С помощью ударного БПЛА спецназовцы поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак» и уничтожили 12 человек личного состава противника», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что позже росгвардейцы обнаружили в лесу позиции противника. «Расчетом БПЛА было уничтожено еще до двух десятков боевиков», — заявили в ведомстве.
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