Появились кадры осмотра в школе и квартире напавшего на учеников в Челябинске

Осмотр в школе и квартире напавшего на учеников в Челябинске

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Следователи провели осмотр на месте нападения 13-летнего подростка на одноклассников и учительницу в школе № 68 в Челябинске. Также силовики приехали домой к напавшему. Во время нападении четыре человека пострадали — учительница и трое учеников. Нападавший задержан. Следователи возбудили два уголовных дела — об организации убийства и халатности.