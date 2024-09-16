Появились кадры задержания у школы в Челябинске мужчины с «удостоверением»

Кадры задержания у школы в Челябинске мужчины с «удостоверением»

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В Челябинске, около школы № 68, в которой утром 16 сентября ученик напал на одноклассников и учителя, задержали мужчину, который пытался пройти на территорию учебного заведения. Момент задержания попал в кадр корреспондента телеканала РБК, который вел прямое включение у школы.

Мужчина говорил, что работает в школе и хотел показать удостоверение. Его задержали сотрудники полиции, посадили в служебную машину и увели в отдел. По словам источника «РИА Новости», он оказался «обычным местным жителем», который не имеет отношения к школе.

Нападение произошло утро 16 сентября. 13-летний подросток напал с молотком и ножом. В результате нападения пострадали четыре человека — учитель и трое учеников. Нападавшего задержали.