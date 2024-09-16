Столичный дептранс начал тестировать динамический тариф на парковку

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Тариф с новыми условиями оплаты парковки начали тестировать в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Пилотный проект проведут на Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре.

По динамическому тарифу стоимость парковки будет зависеть от загруженности участка стоянки. При этом цена парковки будет обычной для парковочной зоны, если свободных мест нет или почти не осталось, как только места будут освобождаться — цена будет снижаться, вплоть до 0 руб.

«Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее занятости тариф будет меняться», — сказал вице-мэр Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Проверять работу системы будут до конца сентября 2024 года. В тестировании можно принять участие на сайте Московского паркинга.

С 5 августа московские власти ввели новые зоны платных парковок. Они появились в основном в районах на севере и северо-западе столицы, в том числе районах Сокол, Хорошевский, Войковский, Коптево и Ховрино.

Дептранс объясняет расширение зоны платной парковки заботой о комфорте местных жителей: для них освобождаются места, где можно оставить машину, оформив годовое резидентское разрешение за 3 тыс. руб.

Парковка в Москве стала платной с 2012 года. С тех пор ее зона существенно расширилась. А стоимость с 50 руб. в час повысилась до 600 руб. на некоторых улицах в центре.