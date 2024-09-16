 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Столичный дептранс начал тестировать динамический тариф на парковку

Москвичи смогут бесплатно парковаться на пустых стоянках
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Тариф с новыми условиями оплаты парковки начали тестировать в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Пилотный проект проведут на Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре.

По динамическому тарифу стоимость парковки будет зависеть от загруженности участка стоянки. При этом цена парковки будет обычной для парковочной зоны, если свободных мест нет или почти не осталось, как только места будут освобождаться — цена будет снижаться, вплоть до 0 руб.

«Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее занятости тариф будет меняться», — сказал вице-мэр Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Проверять работу системы будут до конца сентября 2024 года. В тестировании можно принять участие на сайте Московского паркинга.

Дептранс назвал самый выгодный способ оплаты проезда с новыми тарифами
Общество
Фото:пресс-служба Департамента транспорта Москвы

С 5 августа московские власти ввели новые зоны платных парковок. Они появились в основном в районах на севере и северо-западе столицы, в том числе районах Сокол, Хорошевский, Войковский, Коптево и Ховрино.

Дептранс объясняет расширение зоны платной парковки заботой о комфорте местных жителей: для них освобождаются места, где можно оставить машину, оформив годовое резидентское разрешение за 3 тыс. руб.

Парковка в Москве стала платной с 2012 года. С тех пор ее зона существенно расширилась. А стоимость с 50 руб. в час повысилась до 600 руб. на некоторых улицах в центре.

Минэк спрогнозировал торможение роста в обрабатывающих отраслях

Все главные новости к утру — в сюжете телеканала РБК

Семиклассник напал с молотком на одноклассников

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

Александр Дюков планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы РФС

На сколько подорожает аренда жилья в Москве

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Индекс доминирования биткоина находится на самом высоком уровне с 2021 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
изменение тарифов Дептранс Максим Ликсутов Москва
Материалы по теме
В Дептрансе сообщили об устранении неисправности на красной линии метро
Общество
Дептранс назвал самый выгодный способ оплаты проезда с новыми тарифами
Общество
Дептранс составил портрет среднестатистического любителя самокатов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Двух раненых при нападении на челябинскую школу детей прооперировалиОбщество, 15:27
Росгвардия сообщила об уничтожении группы ВСУ в лесу в Курской областиПолитика, 15:26
Солнечные метры: почему средний класс покупает жилье в ОАЭPro, 15:24
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:23
В двух районах Курской области объявили эвакуацию в приграничной зонеПолитика, 15:21
Кадры задержания у школы в Челябинске мужчины с «удостоверением»Общество, 15:17
ФНС дала разъяснения о льготах по налогу на жилье участников спецоперацииНедвижимость, 15:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров оценил санкции США против RT словами «перещеголяли Оруэлла»Политика, 15:13
В Москве задержали поставщика еды после отравлений в социальном центреОбщество, 15:06
Купленный за €55 млн игрок «Барселоны» выбыл из-за травмы через три матчаСпорт, 15:06
Биржевые цены на кофе на максимуме за 13 лет. Чего боятся трейдерыИнвестиции, 15:04
Курс Ethereum к биткоину упал до минимума с 2021 года. О чем это говоритКрипто, 14:54
Сын Самаранча стал претендентом на пост главы МОКСпорт, 14:51
Еврокомиссар объявил об уходе в отставку из-за конфликта с фон дер ЛяйенПолитика, 14:44