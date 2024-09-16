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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что военные США уже участвуют в конфликте на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

США лишь формально думают над разрешением Киеву бить вглубь России, в реальности американские военные уже принимают участие в конфликте на Украине безо всяких разрешений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что американские специалисты и военные и так принимают участие в этом конфликте без этих разрешений. Это и так происходит. Но что касается формализации этого всего, на этот счет было абсолютно недвусмысленное заявление президента России, где все было очень четко сказано», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

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12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО, которые сейчас обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, принимают решение, воюют ли они с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в Белом доме подчеркивали, что эта позиция неизменна.

Однако 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что смена политики в отношении этого вопроса может обсуждаться. Об этом он сказал перед поездкой на Украину для встречи с Зеленским.

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