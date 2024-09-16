Песков заявил, что военные США уже участвуют в конфликте на Украине

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США лишь формально думают над разрешением Киеву бить вглубь России, в реальности американские военные уже принимают участие в конфликте на Украине безо всяких разрешений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что американские специалисты и военные и так принимают участие в этом конфликте без этих разрешений. Это и так происходит. Но что касается формализации этого всего, на этот счет было абсолютно недвусмысленное заявление президента России, где все было очень четко сказано», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО, которые сейчас обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, принимают решение, воюют ли они с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в Белом доме подчеркивали, что эта позиция неизменна.

Однако 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что смена политики в отношении этого вопроса может обсуждаться. Об этом он сказал перед поездкой на Украину для встречи с Зеленским.