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Военная операция на Украине ,  
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Песков переадресовал в Минобороны вопросы о гибели Гудвина и Эрнеста

Песков: вопросами по гибели военных Гудвина и Эрнеста занимается Минобороны
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Разбором гибели военных с позывными Эрнест и Гудвин занимается Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это именно больше прерогатива Министерства обороны», — сказал он (цитата по ТАСС). Песков добавил, что министр обороны Андрей Белоусов давал поручения по этой теме уже и в курсе произошедших событий.

Речь идет о видеообращении военных, которые служили в зоне военной операции в расчете беспилотников. Они представились на видео как Эрнест и Гудвин. Военные заявили, что их отправили в «мясной штурм в качестве профилактической меры». Военкор Юрий Котенок, который опубликовал видео от военных, сообщил, что Эрнест и Гудвин «не вернулись из боя» и погибли.

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Политика
Андрей Белоусов

Гудвин в видеообращении сообщал, что в их полку «под крылом товарища Злого процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать». Военные указывали, что располагают «достаточной информацией» о противоправных действиях и «не участвовали» в происходящем. По словам операторов БПЛА, информация, которую они подавали, «тормозилась».

Позже министр обороны Андрей Белоусов поручил провести расследование после этого обращения. Распоряжения он отдал заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову. В Минобороны уточнили, что мужчины служили в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа.

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Теги
Минобороны дроны БПЛА военные расследование Кремль Дмитрий Песков

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