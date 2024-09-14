Белоусов поручил разобраться с данными о гибели «Эрнеста» и «Гудвина»

Андрей Белоусов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Министр обороны Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову разобраться с «ситуацией, связанной с информацией о гибели» двух военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Белоусов поставил поручение на личный контроль.

Бойца с такими позывными служили в расчете беспилотников, но, как писал «военкор» Юрий Котенок в Telegram-канале 13 сентября, они были отправлены командованием «в мясной штурм в качестве профилактической меры». Котенок добавил, что «они не вернулись из боя».

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