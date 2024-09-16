В центре Кельна прогремел взрыв

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Взрыв произошел в историческом центре Кельна, пишет Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на полицию.

Взрыв прогремел на Хоэнцоллернринг между Рудольфплац и Эренштрассе. Другие подробности не приводятся. Место происшествия оцепила полиция, силовики рекомендовали избегать данного района.

Express пишет, что взрыв прогремел рано утром у здания клуба Vanity Club Cologne, погибших и пострадавших нет. По данным издания, взорвалась сумка, которую, судя по видео с камер наблюдения, перед зданием оставил мужчина в толстовке с капюшоном.