В центре Кельна прогремел взрыв
Взрыв произошел в историческом центре Кельна, пишет Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на полицию.
Взрыв прогремел на Хоэнцоллернринг между Рудольфплац и Эренштрассе. Другие подробности не приводятся. Место происшествия оцепила полиция, силовики рекомендовали избегать данного района.
Express пишет, что взрыв прогремел рано утром у здания клуба Vanity Club Cologne, погибших и пострадавших нет. По данным издания, взорвалась сумка, которую, судя по видео с камер наблюдения, перед зданием оставил мужчина в толстовке с капюшоном.
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