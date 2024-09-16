Китай освободил приговоренного к пожизненному сроку американского пастора

Дэвид Лин (Фото: Alice Lin / Bring Our Families Home Campaign)

Пекин освободил американского пастора Дэвида Линя, который почти 20 лет находился в китайской тюрьме, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Он вернулся в Соединенные Штаты и теперь впервые за почти 20 лет может увидеть свою семью», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Линь был освобожден всего за несколько дней до запланированных на среду, 18 сентября, слушаний в конгрессе по вопросу обеспечения свободы несправедливо задержанных американцев в Китае.

Газета South China Morning Post отмечает, что освобождение американца произошло через несколько недель после встречи советника США по национальной безопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине.

Дэвиду Линю 68 лет. Его задержали в Китае в 2006 году по обвинению в мошенничестве с контрактами после попытки открыть христианский учебный центр в Пекине. Его приговорили к пожизненному заключению. Вашингтон считал обвинения несправедливыми и на протяжении многих лет призывал Пекин освободить американца.

Глава фонда Dui Hua Foundation Джон Камм в разговоре с Bloomberg назвал освобождение Линя одним из самых важных, с тех пор как председатель Китая Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году. «Это демонстрирует готовность улучшить отношения с Соединенными Штатами, освободив их граждан из тюрем», — подчеркнул он.