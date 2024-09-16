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Военная операция на Украине ,  
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Кадры с разбитыми после обстрела ВСУ в Белгороде машинами

Появились кадры с разбитыми после обстрела ВСУ в Белгороде машинами
Сюжет
Военная операция на Украине

Кадры с разбитыми после обстрела ВСУ в Белгороде машинами
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры из Белгорода после обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На показанных им кадрах видны сгоревшие машины. Также в Белгороде в 21 многоквартирном доме выбиты стекла, в частных домах осколками посекло кровли и фасады, поврежден газопровод.

Также, по словам Гладкова, в месте одного из попаданий полностью сгорел дом, но никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной.

«А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу. Самые настоящие герои», — добавил глава региона.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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