Кадры с разбитыми после обстрела ВСУ в Белгороде машинами
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры из Белгорода после обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На показанных им кадрах видны сгоревшие машины. Также в Белгороде в 21 многоквартирном доме выбиты стекла, в частных домах осколками посекло кровли и фасады, поврежден газопровод.
Также, по словам Гладкова, в месте одного из попаданий полностью сгорел дом, но никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной.
«А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу. Самые настоящие герои», — добавил глава региона.
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