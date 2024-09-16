Гладков: в Разумном Белгородской области при атаке ВСУ был ранен мирный житель

Мужчина получил ранения при обстреле ВСУ села Разумного под Белгородом

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Мирный житель получил ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Разумное Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал губернатор.

После консультации медиков пострадавшего решили перевести в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

В Разумном были также повреждены здание промышленного предприятия, социальный объект и автомобиль.

За прошедшие сутки в Белгородском районе атакам подверглись поселки Дубовое и Разумное, села Журавлевка и Красный Хутор. По словам Гладкова, ВСУ провели четыре обстрела, задействовав 25 боеприпасов, и выпустили три беспилотника, которые сбила российская противовоздушная оборона.

В поселке Дубовое были повреждены многоквартирные дома, кровля частного домовладения, гараж, забор, а также четыре автомобиля.

16 сентября в результате утреннего обстрела Белгорода ранения получили восемь мирных жителей. Всех раненых госпитализировали.

Также в результате прямых попаданий загорелись частный дом и более 15 автомобилей. Открытое горение уже потушили. Один дом сгорел полностью, никто из жильцов не пострадал. Всего, по словам Гладкова, из-за обстрела были повреждены стекла в 21 многоквартирном доме. В четырех частных домовладениях выбило окна, там оказались посечены фасады и кровли. Также повреждения получил газопровод.

Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам после начала военной операции на Украине. Утром 16 сентября ракетную опасность также объявляли в Курской области.