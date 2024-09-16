Мужчина получил ранения при обстреле ВСУ села Разумного под Белгородом
Мирный житель получил ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Разумное Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал губернатор.
После консультации медиков пострадавшего решили перевести в областную клиническую больницу для продолжения лечения.
В Разумном были также повреждены здание промышленного предприятия, социальный объект и автомобиль.
За прошедшие сутки в Белгородском районе атакам подверглись поселки Дубовое и Разумное, села Журавлевка и Красный Хутор. По словам Гладкова, ВСУ провели четыре обстрела, задействовав 25 боеприпасов, и выпустили три беспилотника, которые сбила российская противовоздушная оборона.
В поселке Дубовое были повреждены многоквартирные дома, кровля частного домовладения, гараж, забор, а также четыре автомобиля.
16 сентября в результате утреннего обстрела Белгорода ранения получили восемь мирных жителей. Всех раненых госпитализировали.
Также в результате прямых попаданий загорелись частный дом и более 15 автомобилей. Открытое горение уже потушили. Один дом сгорел полностью, никто из жильцов не пострадал. Всего, по словам Гладкова, из-за обстрела были повреждены стекла в 21 многоквартирном доме. В четырех частных домовладениях выбило окна, там оказались посечены фасады и кровли. Также повреждения получил газопровод.
Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам после начала военной операции на Украине. Утром 16 сентября ракетную опасность также объявляли в Курской области.
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