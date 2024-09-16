Суд рассмотрит дело московских конвоиров о выдаче телефонов подсудимым

Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников Главного управления МВД России по Москве за то, что они давали подсудимым телефон для звонков друг другу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Из материалов дела следует, что конвоиров обвиняют в превышении должностных полномочий по п. «г» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. С 18 декабря 2023 года по 13 марта 2024 года в помещении апелляционного корпуса Мосгорсуда они «обеспечивали условия для беспрепятственного взаимодействия подсудимого с другими заключенными, в том числе его соучастниками».

В частности, конвоиры позволяли звонить по телефону для оказания давления на свидетелей и потерпевших. Это, как уточнили в документах, «повлекло существенное нарушение прав потерпевших на объективное рассмотрение уголовного дела в суде, а также охраняемых законом интересов общества и государства». Всего доступ к телефонам дали для 18 фигурантов, они использовали 24 абонентских номера.

Теперь сотрудникам МВД грозит от трех до десяти лет лишения свободы.