Госдума рассмотрит законопроект о прозрачности цифровых подписок

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Госдума в первую же неделю осенней сессии начнет рассматривать законопроект о защите прав пользователей цифровых подписок, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«На этой неделе приступим к рассмотрению законопроекта, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан», — говорится в сообщении.

Согласно новому законопроекту, договор об онлайн-подписках будет обязательно включать в себя информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, а также порядке отказа от услуг. При этом сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.

По словам Володина, такие меры позволят избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в федеральный закон «О связи», разработанных для «предотвращения противоправных действий со стороны абонентов» при получении услуг связи.

Закон в том числе ограничивает максимальное количество сим-карт для одного абонента, а также обязывает владельцев телеграм-каналов и аккаунтов в соцсетях с 10 тыс. подписчиков передавать о себе данные в Роскомнадзор.