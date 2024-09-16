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Новые законы в России ,  
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Госдума рассмотрит законопроект о прозрачности цифровых подписок

Володин: Госдума рассмотрит закон о защите прав пользователей цифровых подписок
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума в первую же неделю осенней сессии начнет рассматривать законопроект о защите прав пользователей цифровых подписок, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«На этой неделе приступим к рассмотрению законопроекта, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан», — говорится в сообщении.

Согласно новому законопроекту, договор об онлайн-подписках будет обязательно включать в себя информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, а также порядке отказа от услуг. При этом сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.

По словам Володина, такие меры позволят избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в федеральный закон «О связи», разработанных для «предотвращения противоправных действий со стороны абонентов» при получении услуг связи.

Закон в том числе ограничивает максимальное количество сим-карт для одного абонента, а также обязывает владельцев телеграм-каналов и аккаунтов в соцсетях с 10 тыс. подписчиков передавать о себе данные в Роскомнадзор.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года

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