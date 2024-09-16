Госдума рассмотрит законопроект о прозрачности цифровых подписок
Госдума в первую же неделю осенней сессии начнет рассматривать законопроект о защите прав пользователей цифровых подписок, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
«На этой неделе приступим к рассмотрению законопроекта, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан», — говорится в сообщении.
Согласно новому законопроекту, договор об онлайн-подписках будет обязательно включать в себя информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, а также порядке отказа от услуг. При этом сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.
По словам Володина, такие меры позволят избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками.
В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в федеральный закон «О связи», разработанных для «предотвращения противоправных действий со стороны абонентов» при получении услуг связи.
Закон в том числе ограничивает максимальное количество сим-карт для одного абонента, а также обязывает владельцев телеграм-каналов и аккаунтов в соцсетях с 10 тыс. подписчиков передавать о себе данные в Роскомнадзор.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов