Владелец сгоревшего в 2022 году склада Ozon подал иск на 3,7 млрд руб.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Компания ООО «Ориентир Запад — 1» — застройщик сгоревшего в 2022 году склада Ozon в подмосковной Истре — подала иск о взыскании 3,7 млрд руб. с ООО «Интернет решения» — дочерней компании «Озон холдинг». Об этом говорится в карточке дела, размещенной в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения до 10 октября 2024 года в ожидании от застройщика документов, подтверждающих «соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка».

По данным «Коммерсанта», через иск застройщик пытается компенсировать убытки после пожара в складском комплексе. Тогда пострадало все здание, страховщики оценили убыток на 6 млрд руб. (здание) и 11 млрд руб. (товары). Ozon выплатили 6,4 млрд руб.

«Ориентир Запад-1» также подал иск против «Альфа Страхования», страховавшего риски «Ориентира» и отказавшего компании в выплате. Как сообщил изданию партнер юридической компании BGP Litigation Дмитрий Базаров, это связано с тем, что пожарные системы на складе, за которые отвечала ГК «Ориентир» (в эту девелоперскую группу входит ООО «Ориентир Запад — 1»), не сработали должным образом.

В пресс-службе Ozon РБК сообщили, что уведомление об иске от «Ориентир Запад-1» получено 8 сентября. Там также подтвердили, что заявление касается компенсации убытков компании за пожар в логистическом комплексе на Новой Риге, которым владеет девелопер.

«В соответствии с договором аренды ответственность за пожарную безопасность лежала на «Ориентире», — отметили в Ozon. Юристы компании в настоящее время изучают материалы дела и готовы защищать интересы компании в суде, подчеркнули в пресс-службе.

3 августа 2022 года в округе Истра Московской области загорелся склад Ozon. Огонь распространился на площади около 55 тыс. кв. м, пожар удалось ликвидировать только утром 4 августа. По данным медиков и спецслужб, 12 человек обратились за медпомощью.