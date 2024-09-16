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Общество ,  
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Жители Москвы увидят затмение Луны 18 сентября

Москвичи смогут увидеть лунное затмение утром 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Затмение спутника также будет видно в западных и центральных районах России. Оно будет доступно для наблюдения в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке.

По данным астрономов, для наблюдателей в столице Луна исчезнет после 6:00 мск.

«Условия видимости будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения и чем позже будет заходить Луна. Начало теневого затмения можно будет увидеть в Европейской части, западнее линии Казань — Астрахань. Окончание затмения видно к западу от меридиана Москвы», — рассказали специалисты.

Лучшие условия для наблюдения явления в России будут в Калининградской области. Общая продолжительность затмения составит около 4,5 часов.

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Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода с интервалом в две недели. Последний раз затмение лунного диска фиксировали в конце марта 2024 года.

Тогда затмение спутника было полутеневым, он оставался полностью освещенным, однако его яркость немного уменьшилась. Наблюдатели в Москве и на большей части территории России не могли заметить это явление.

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Теги
Москва Луна астрономы лунное затмение

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