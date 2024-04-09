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Технологии и медиа ,  
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Как выглядело солнечное затмение с орбиты Земли. Видео

Появились кадры солнечного затмения, снятого с орбиты Земли

Как выглядело солнечное затмение с орбиты Земли. Видео
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Первое солнечное затмение этого года произошло 8 апреля. Полное затмение могли наблюдать жители США, северо-западных районов Мексики и юго-востока Канады.

Частичное затмение наблюдали на Шпицбергене (Норвегия), в Исландии, Ирландии, западных частях Великобритании, северо-западных районах Испании и Португалии, а также в других регионах Европы. Также его могли отследить жители Океании, Центральной и Южной Америки.

Следующее солнечное затмение ожидается 2 октября 2024 года. Оно будет кольцеобразным, в России его видно не будет.

Как выглядело солнечное затмение над Северной Америкой
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Теги
солнечное затмение космос Солнце
Материалы по теме
Как выглядело солнечное затмение над Северной Америкой
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