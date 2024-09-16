В Париже умерла вдова чешского писателя Милана Кундеры
В Париже умерла вдова французско-чешского писателя Милана Кундеры Вера, сообщила пресс-служба посольства Чехии во Франции.
Причину смерти 89-летней Кундеры дипломаты не уточнили. В посольстве отметили, что на прошлой неделе вдова писателя проводила встречу со своими французскими и чешскими друзьями.
«Последнее желание Милана и Веры Кундеры — перенос их урн с прахом в Брно», — говорится в сообщении диппредставительства.
Издание Blesk со ссылкой на Моравскую госбиблиотеку сообщает, что Кундера скончалась 14 сентября утром. В библиотеке отметили, что часть документов и книг писателя Кундеры, которые хранила его супруга, перевезут из Парижа в Брно.
Милан Кундера был самым известным из современных чешских авторов. С середины 1970-х он жил во Франции и с начала 1990-х писал по-французски. Чехословакия лишила его гражданства, он запрещал издавать на родине свои новые книги.
Кундера написал свыше 20 романов, эссе, поэтических сборников и пьес. Самый популярный роман писателя — «Невыносимая легкость бытия». Летом 2023 года автор умер в возрасте 94 лет.
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