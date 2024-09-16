 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Общество ,  
0 

В Париже умерла вдова чешского писателя Милана Кундеры

В Париже умерла вдова французско-чешского писателя Милана Кундеры Вера, сообщила пресс-служба посольства Чехии во Франции.

Причину смерти 89-летней Кундеры дипломаты не уточнили. В посольстве отметили, что на прошлой неделе вдова писателя проводила встречу со своими французскими и чешскими друзьями.

«Последнее желание Милана и Веры Кундеры — перенос их урн с прахом в Брно», — говорится в сообщении диппредставительства.

Издание Blesk со ссылкой на Моравскую госбиблиотеку сообщает, что Кундера скончалась 14 сентября утром. В библиотеке отметили, что часть документов и книг писателя Кундеры, которые хранила его супруга, перевезут из Парижа в Брно.

Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера
Общество
Милан Кундера в 1980 году

Милан Кундера был самым известным из современных чешских авторов. С середины 1970-х он жил во Франции и с начала 1990-х писал по-французски. Чехословакия лишила его гражданства, он запрещал издавать на родине свои новые книги.

Кундера написал свыше 20 романов, эссе, поэтических сборников и пьес. Самый популярный роман писателя — «Невыносимая легкость бытия». Летом 2023 года автор умер в возрасте 94 лет.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Франция Чехословакия писатель

Материалы по теме
Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Жители Москвы увидят затмение Луны 18 сентябряОбщество, 06:15
В России стало не хватать архитекторовОбщество, 06:00
Стали известны причины признания Слепакова иноагентомПолитика, 06:00
Маск удивился отсутствию покушений на демократовПолитика, 05:50
NYT рассказала о шутках Трампа из-за незаконченной игры в гольфПолитика, 05:31
В Париже умерла вдова чешского писателя Милана КундерыОбщество, 05:26
Россиянам для счастья стало нужно больше денегОбщество, 05:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Аксае на фоне природных пожаров загорелся рынок на площади 2 тыс. кв. мОбщество, 04:55
Байден выступил с заявлением после возможной попытки покушения на ТрампаПолитика, 04:22
Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить выборы президентаПолитика, 04:21
В Курской области уничтожили несколько беспилотников типа «Баба-яга»Политика, 03:39
Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWBБизнес, 03:25
CNN узнал о данных разведки США о заговоре Ирана против ТрампаПолитика, 03:15
В Польше ввели режим стихийного бедствия из-за наводненияПолитика, 02:50