Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить выборы президента
Кассационный административный суд Украины рассмотрит иск с требованием назначить президентские выборы в стране. Иск подал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По данным агентства УНИАН, на заседании по делу в конце июля суд постановил начать рассмотрение иска 16 сентября в 15:30 мск. В суде обсуждалась возможность присутствия на заседании самого Дубинского, который сейчас находится в СИЗО.
С требованием обязать раду провести новые президентские выборы депутат обратился в суд в конце июня 2024 года. По его мнению, выборы необходимо провести для сохранения в стране конституционного строя.
Дубинский был арестован в ноябре 2023 года, ему предъявили обвинение в государственной измене, а также участии в преступной организации. По версии следствия, депутат вместе с другими фигурантами по заданию России распространял сведения о вмешательстве властей Украины в выборы в США в 2020 году.
Выборы президента должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, но выборы так и не были назначены.
Киев ссылается на то, что с 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение. Рада продлевает его каждые три месяца. Закон о его правовом режиме (ст. 19) запрещает в это время менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.
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