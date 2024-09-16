Власти сообщили о работе ПВО в Киеве
В Киеве сработали системы ПВО, заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.
Он попросил жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
О работе ПВО также сообщали в Киевской областной военной администрации.
Суспільне и ТСН писали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Хмельницкой и Житомирской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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