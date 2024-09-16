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Политика ,  
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ВМС США спустили на воду новую атомную подводную лодку New Jersey

В состав Военно-морских сил (ВМС) США ввели новую атомную подводную лодку USS New Jersey класса «Вирджиния», сообщает телеканал Fox News.

Это первая субмарина флота, построенная с учетом физиологических потребностей женщин-военнослужащих. Подлодку спустили на воду на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси. Субмарина получила прозвище «Девушка из Джерси».

Подводная лодка достигает в длину 115 м и может погружаться на глубину более 250 м, а также развивать скорость свыше 25 узлов в час. На подлодке сможет находиться команда из 135 военных.

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New Jersey проектировали для представителей обоих полов с учетом повышенной приватности в туалетах и спальных зонах. Доступ к верхним койкам и устройствам на высоте также был спроектирован с расчетом на рост и силу женщин.

Построить подлодку с учетом потребностей обоих полов ВМС решили после снятия запрета на пребывание женщин на подводных лодках в 2010 году.

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ВМС США подводная лодка США

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