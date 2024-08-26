Белгородский чиновник ушел добровольцем на военную операцию
Начальник отдела правового обеспечения государственно-правового управления белгородской администрации Андрей Чарыков решил отправиться добровольцем в зону боевых действий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании правительства. Трансляция шла во «ВКонтакте».
Гладков отметил, что Чарыков и так долгое время находился в приграничье, а также поблагодарил его за работу и пожелал выполнения боевых задач. Чиновник присутствовал на совещании, они с губернатором пожали друг другу руки.
Ранее, 21 августа, глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин досрочно ушел в отставку, объяснив свое решение «выполнением задач в добровольческом формировании на территории Южного федерального округа».
Ситуация в приграничных районах обострилась 6 августа, когда украинские военные прорвались на территорию Курской области.
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