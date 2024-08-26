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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский чиновник ушел добровольцем на военную операцию

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Чарыков (справа)&nbsp;
Андрей Чарыков (справа)  (Фото: gladkov_vv / VK)

Начальник отдела правового обеспечения государственно-правового управления белгородской администрации Андрей Чарыков решил отправиться добровольцем в зону боевых действий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании правительства. Трансляция шла во «ВКонтакте».

Гладков отметил, что Чарыков и так долгое время находился в приграничье, а также поблагодарил его за работу и пожелал выполнения боевых задач. Чиновник присутствовал на совещании, они с губернатором пожали друг другу руки.

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Ситуация в приграничных районах обострилась 6 августа, когда украинские военные прорвались на территорию Курской области.

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Белгородская область добровольцы Военная операция на Украине Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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