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Война санкций ,  
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Шольц заявил о долгой борьбе с обходом санкций против России

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Война санкций

Германия продолжительное время будет заниматься вопросом санкций в отношении России и борьбы с их обходом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе поездки в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

По словам Шольца, Германии и ее партнерам следует добиться «хорошей практики» в сфере применения санкций.

«Таким образом, это задача, которую мы преследуем и которой мы будем заниматься еще долгое время. Я совершенно в этом уверен», — сказал Шольц.

Канцлер Германии также подчеркнул, что Берлин продолжит развивать экономическое и политическое сотрудничество со странами Средней Азии. Это позволит государствам данного региона работать над собственной независимостью и суверенитетом, уверен Шольц.

Москва считает западные санкции незаконными.

Шольц прибыл с официальным визитом в Узбекистан
Политика
Олаф&nbsp;Шольц&nbsp;и&nbsp;Шавкат Мирзиёев

Ранее канцлер Германии прилетел с двухдневным официальным визитом в Узбекистан. В Самарканде состоялись переговоры Шольца президента республики Шавката Мирзиёева.

Стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества и выступили за продолжение активных контактов по линии парламентов, правительств, министерств иностранных дел. В частности, страны также будут продолжать активное взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, институтов Европейского союза и других многосторонних структур. По итогам переговоров Мирзиёев и Шольц приняли Совместную декларацию.

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Германия Россия санкции против России Олаф Шольц
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года

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