Шольц заявил о долгой борьбе с обходом санкций против России
Германия продолжительное время будет заниматься вопросом санкций в отношении России и борьбы с их обходом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе поездки в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
По словам Шольца, Германии и ее партнерам следует добиться «хорошей практики» в сфере применения санкций.
«Таким образом, это задача, которую мы преследуем и которой мы будем заниматься еще долгое время. Я совершенно в этом уверен», — сказал Шольц.
Канцлер Германии также подчеркнул, что Берлин продолжит развивать экономическое и политическое сотрудничество со странами Средней Азии. Это позволит государствам данного региона работать над собственной независимостью и суверенитетом, уверен Шольц.
Москва считает западные санкции незаконными.
Ранее канцлер Германии прилетел с двухдневным официальным визитом в Узбекистан. В Самарканде состоялись переговоры Шольца президента республики Шавката Мирзиёева.
Стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества и выступили за продолжение активных контактов по линии парламентов, правительств, министерств иностранных дел. В частности, страны также будут продолжать активное взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, институтов Европейского союза и других многосторонних структур. По итогам переговоров Мирзиёев и Шольц приняли Совместную декларацию.
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