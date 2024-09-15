Шольц заявил о долгой борьбе с обходом санкций против России

Германия продолжительное время будет заниматься вопросом санкций в отношении России и борьбы с их обходом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе поездки в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

По словам Шольца, Германии и ее партнерам следует добиться «хорошей практики» в сфере применения санкций.

«Таким образом, это задача, которую мы преследуем и которой мы будем заниматься еще долгое время. Я совершенно в этом уверен», — сказал Шольц.

Канцлер Германии также подчеркнул, что Берлин продолжит развивать экономическое и политическое сотрудничество со странами Средней Азии. Это позволит государствам данного региона работать над собственной независимостью и суверенитетом, уверен Шольц.

Москва считает западные санкции незаконными.

Ранее канцлер Германии прилетел с двухдневным официальным визитом в Узбекистан. В Самарканде состоялись переговоры Шольца президента республики Шавката Мирзиёева.

Стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества и выступили за продолжение активных контактов по линии парламентов, правительств, министерств иностранных дел. В частности, страны также будут продолжать активное взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, институтов Европейского союза и других многосторонних структур. По итогам переговоров Мирзиёев и Шольц приняли Совместную декларацию.