В Нижегородской области загорелся полигон ТБО на площади 30 тыс. кв. м

Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Нижегородской области увеличилась до 30 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В настоящее время площадь пожара составляет ориентировочно 30 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Работы по тушению продолжаются, добавили в МЧС. Полигон загорелся в Городецком районе рядом с населенным пунктом Скородум. Изначально площадь возгорания составляла 8 тыс. кв. м.

В местном Роспотребнадзоре сообщили, что вместе с Центром гигиены организовали исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. В ведомстве подчеркнули, что держат ситуацию с пожаром на контроле.

В конце августа в Новороссийске загорелся полигон ТБО на площади 2 тыс. кв.м. В тушении огня были задействованы 47 человек, 25 единиц техники и пять. На место дополнительно пригнали шесть водовозок, которые заправляли пожарные машины.