В Польше при пожаре на свалке пострадали несколько человек

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На мусорной свалке в центральной части Польши произошел пожар, есть пострадавшие, сообщают радиостанция RMF 24 и портал Interia со ссылкой на местную пожарную службу.

Возгорание зафиксировали в районе деревни Воля-Ласка, которая находится в Лодзинском воеводстве. Деревня расположена примерно в 160 км от Варшавы.

Пожар охватил территорию площадью 500 кв. м. В его тушении участвуют 30 пожарных бригад. Также на место происшествия выехала специализированная химико-спасательная группа.

По данным Interia, пострадали пять человек. RMF 24 сообщает о шести пострадавших.

На видео, появившихся в интернете, на месте пожара видно высокий столб дыма. В администрации района Гмина Ласк рассказали о «взрыве и пожаре неизвестного происхождения в промышленных зонах Воли-Ласки».

«Мы получили информацию, что на месте хранятся аэрозоли, поэтому, вероятно, происходят взрывы контейнеров под давлением, но это аэрозоли, а не опасные материалы», — объяснил представитель Лодзинской пожарной службы Лукаш Гурчинский.