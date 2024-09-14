«РИА Новости» сообщило об апартаментах у Кремля у фигуранта дела Иванова
У бизнесмена Сергея Бородина, который проходит по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова о взяточничестве, в ходе следствия обнаружили апартаменты возле Кремля рыночной стоимостью 250 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Апартаменты расположены в старинном трехэтажном особняке в районе Якиманка, уточняет агентство, их общая площадь — 233,7 кв. м. По данным издания, недвижимость находится в 3-м Кадашевском переулке, она зарегистрирована на Бородина.
Также Бородину принадлежит участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 млн руб., передает агентство. Кроме того, он владеет 60 сотками земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. Участок расположен в поселке бизнес-класса, где есть собственный яхт-клуб и школа верховой езды.
Бородина арестовали 24 апреля. Как и Иванова, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 15 лет. Кроме них по делу проходит соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Счета и активы фигурантов арестованы.
По данным суда, Бородин и Иванов, курировавший вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, находясь в дружеских отношениях, «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».
По информации ТАСС, Иванову вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Он свою вину не признает.
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