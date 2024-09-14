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Аресты генералов ,  
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«РИА Новости» сообщило об апартаментах у Кремля у фигуранта дела Иванова

«РИА Новости»: у фигуранта дела Иванова нашли апартаменты у Кремля за ₽250 млн
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Аресты генералов
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Дело Тимура Иванова
У Сергея Бородина в ходе следствия обнаружили 230-метровые апартаменты в особняке на Якиманке стоимостью ₽250 млн, пишет агентство. Также он владеет участками на Новой Риге и на берегу Волги

У бизнесмена Сергея Бородина, который проходит по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова о взяточничестве, в ходе следствия обнаружили апартаменты возле Кремля рыночной стоимостью 250 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Апартаменты расположены в старинном трехэтажном особняке в районе Якиманка, уточняет агентство, их общая площадь — 233,7 кв. м. По данным издания, недвижимость находится в 3-м Кадашевском переулке, она зарегистрирована на Бородина.

Также Бородину принадлежит участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 млн руб., передает агентство. Кроме того, он владеет 60 сотками земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина. Участок расположен в поселке бизнес-класса, где есть собственный яхт-клуб и школа верховой езды.

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Бородина арестовали 24 апреля. Как и Иванова, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 15 лет. Кроме них по делу проходит соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Счета и активы фигурантов арестованы.

По данным суда, Бородин и Иванов, курировавший вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, находясь в дружеских отношениях, «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

По информации ТАСС, Иванову вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Он свою вину не признает.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Тимур Иванов взяточничество коррупция Минобороны Кремль апартаменты

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