Голубев рассказал о последствиях массовых пожаров в Ростовской области

В Ростовской области из-за продолжающихся массовых ландшафтных пожаров пострадало 29 строений, в том числе 13 жилых домов, сообщает глава региона Василий Голубев.

«По состоянию на 20:00 в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. В результате перехода огня на населенные пункты пострадало от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах», — написал он в телеграм-канале.

По данным губернатора, никто не пострадал. Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, будет оказана помощь.

Всего в тушении пожаров задействованы более 2 тыс. человек и почти 300 единиц техники. В области также тушат три лесных пожара — в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах — на общей площади 7,4 га.

В Ростовской области с начала суток зафиксировали более 50 пожаров. Наиболее сложная ситуация складывается в хуторе Морской Чулек Неклиновского района — там огонь перекинулся на строения.

Губернатор рассказал, что причиной массовых пожаров стали «перехлест проводов» линий электропередачи, неосторожное обращение с огнем и порывистый, сильный ветер, из-за которого также осложняется тушение возгораний.