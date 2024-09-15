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Общество ,  
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Из-за ветра МЧС не смогло поднять авиацию на тушение пожаров под Ростовом

Из-за ветра МЧС не смогло поднять авиацию на тушение пожаров под Ростовом
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Сильный и порывистый ветер в Ростовской области осложняет тушение пожара и не дает использовать авиацию, заявил начальник Управления МЧС по региону Сергей Филиппов.

«Применение авиации, к сожалению, невозможно из-за сильного ветра. Авиация находится в готовности», — передает его слова ТАСС.

По данным пресс-службы МЧС региона, пожарные сейчас тушат 60 ландшафтных пожаров.

В Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах сильный и порывистый ветер разносит огонь.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной пожаров в регионе стали сильный ветер, «перехлест проводов» линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. В тушении возгораний участвуют 2061 человек и почти 300 единиц техники.

Пожары продолжаются, в частности, в Аксайском районе. Там спасатели локализовали возгорание сухой травы и камыша на 1 тыс. кв. м, а в городе Аксае загорелся склад со стройматериалами. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на частные дома.

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