Из-за ветра МЧС не смогло поднять авиацию на тушение пожаров под Ростовом

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Сильный и порывистый ветер в Ростовской области осложняет тушение пожара и не дает использовать авиацию, заявил начальник Управления МЧС по региону Сергей Филиппов.

«Применение авиации, к сожалению, невозможно из-за сильного ветра. Авиация находится в готовности», — передает его слова ТАСС.

По данным пресс-службы МЧС региона, пожарные сейчас тушат 60 ландшафтных пожаров.

В Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах сильный и порывистый ветер разносит огонь.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной пожаров в регионе стали сильный ветер, «перехлест проводов» линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем. В тушении возгораний участвуют 2061 человек и почти 300 единиц техники.

Пожары продолжаются, в частности, в Аксайском районе. Там спасатели локализовали возгорание сухой травы и камыша на 1 тыс. кв. м, а в городе Аксае загорелся склад со стройматериалами. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на частные дома.