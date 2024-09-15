Пожарные локализовали возгорание в Аксае на 1,5 тыс. кв. м

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Пожар в Аксае локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале. По данным ведомства, огнем были повреждены шесть жилых строений.

Пожар в Аксае начался на складе со стройматериалами. Сначала его площадь составляла 1,1 тыс. кв. м. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения. МЧС тогда писало, что в тушении участвуют около 100 специалистов и 38 единиц техники. Причину возгорания ведомство не уточнило.