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Военная операция на Украине ,  
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Сбитый дрон повредил кровлю промышленного предприятия под Белгородом

Гладков: cбитый дрон повредил кровлю промышленного предприятия под Белгородом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом, пострадал мирный житель, повреждена кровля промышленного предприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ранения получил житель поселка Разумное в Белгородской области. Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья доставили в больницу № 2 в Белгороде.

«В здании промышленного предприятия повреждена кровля. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. По словам Гладкова, за минувшие сутки были атакованы города Белгород и Шебекино, поселки Дубовое, Горьковский и Маслова Пристань, села Журавлевка, Соломино, Щетиновка, Карабаново, Коновалово, Безымено, Новостроевка-Вторая, Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторы Казачье-Рудченское, Кисилев, Балки и Марьино. Погибла одна женщина, еще пять человек получили ранения.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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