Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство САУ

Дания впервые заключила сделку с Украиной о производстве артиллерийских установок, первые 18 САУ «Богдана» уже передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

«Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ [украинским производителям] на производство 18 артиллерийских систем «Богдана», а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам», — сказал он в эфире телеканала «Рада» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее, 11 сентября, премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут бронетранспортеры.

Москва осуждает любую помощь Киеву со стороны западных стран, считая, что это лишь затягивает конфликт и не меняет его исход.