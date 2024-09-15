Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство САУ
Дания впервые заключила сделку с Украиной о производстве артиллерийских установок, первые 18 САУ «Богдана» уже передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.
«Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ [украинским производителям] на производство 18 артиллерийских систем «Богдана», а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам», — сказал он в эфире телеканала «Рада» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее, 11 сентября, премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут бронетранспортеры.
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