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Военная операция на Украине ,  
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Дания впервые заключила соглашение с Украиной на производство САУ

Поульсен: Дания впервые заказала у Украины 18 артиллерийских систем «Богдана»
Сюжет
Военная операция на Украине

Дания впервые заключила сделку с Украиной о производстве артиллерийских установок, первые 18 САУ «Богдана» уже передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

«Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ [украинским производителям] на производство 18 артиллерийских систем «Богдана», а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам», — сказал он в эфире телеканала «Рада» (цитата по «РИА Новости»).

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Военная операция на Украине Дания ВСУ поставки оружия

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