Пожар на топливном складе в Ростовской области локализовали
Пожарные локализовали в пределах здания пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области, который начался в конце августа в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава администрации района Владимир Савин.
«Пожар локализован на данном объекте», — сказал он во время прямого эфира, который опубликовала пресс-служба администрации района во «ВКонтакте».
Пожар начался утром 28 августа после того, как в регионе сбили четыре украинских беспилотника. Тогда сообщили, что жилые дома не пострадали.
На следующий день, 29 августа, в районе ввели режим повышенной готовности. Специалисты тушили пожар круглосуточно, угрозы распространения на ближайшие населенные пункты не было.
Ранее, 18 августа, еще один крупный пожар после атаки дрона начался в городе Пролетарске, там загорелись промышленные склады с дизтопливом. После двух недель тушения, 4 сентября, его удалось ликвидировать.
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