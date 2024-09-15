В Харькове и окрестностях прозвучали взрывы

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Взрывы раздались в Харькове и его окрестностях, сообщает глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов в телеграм-канале. О взрывах также пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне мэр Харькова также сообщал о взрывах. Один из них прозвучал в Холодногорском районе на западе. В городе были зафиксированы разрушения, информации о погибших нет, добавил тогда Терехов.