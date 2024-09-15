При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадали 20 человек

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На макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья произошел взрыв, в результате которого 20 человек получили ранения, сообщает телеканал NTV.

На заводе начался пожар, сотрудники экстренных служб продолжают его тушить. Причина инцидента пока неизвестна. Всех пострадавших отправили на лечение в близлежащие медучреждения.

По словам мэра Сакарьи Юсуфа Алемдара, эпицентр взрыва находился на верхних этажах фабрики.

На опубликованных кадрах видно, как столбы серого дыма поднимаются над фабрикой, на территории завода находятся машины пожарных бригад.

В конце июля 2024 года взрыв и пожар произошли на заводе крупнейшего в мире химконцерна BASF в Германии, тогда пострадали 18 человек.