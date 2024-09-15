Путин проведет совещание по развитию БПЛА
Российский президент Владимир Путин проведет на следующей неделе совещание по развитию беспилотной авиации, следует из анонса выпуска программы «Москва. Кремль. Путин». Его опубликовал в своем телеграм-канале ведущий Павел Зарубин.
О необходимости развивать отечественные технологии в сфере беспилотных летательных аппаратов Путин говорил еще в декабре 2022 года, тогда он назвал это одной из актуальных задач российской армии. По словам президента, опыт специальной военной операции показал «практически повсеместное» использование БПЛА.
В феврале 2023 года Путин анонсировал создание правительством национального проекта по беспилотным системам, смысл которого — «обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов».
Позже по поручению президента правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, ее главной целью назвали появление «новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников».
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