Путин проведет совещание по развитию БПЛА

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин проведет на следующей неделе совещание по развитию беспилотной авиации, следует из анонса выпуска программы «Москва. Кремль. Путин». Его опубликовал в своем телеграм-канале ведущий Павел Зарубин.

О необходимости развивать отечественные технологии в сфере беспилотных летательных аппаратов Путин говорил еще в декабре 2022 года, тогда он назвал это одной из актуальных задач российской армии. По словам президента, опыт специальной военной операции показал «практически повсеместное» использование БПЛА.

В феврале 2023 года Путин анонсировал создание правительством национального проекта по беспилотным системам, смысл которого — «обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов».

Позже по поручению президента правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, ее главной целью назвали появление «новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников».