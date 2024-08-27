Кадры с последствиями наводнения в Судане

Как выглядит наводнение в Судане, где погибли 30 человек

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На востоке Судана из-за проливных дождей потоки воды разрушили плотину в 40-50 км к северу от города Порт-Судан.

В результате были затоплены как минимум 20 деревень. Потоками воды были убиты более 30 человек.