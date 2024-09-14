Женщина погибла при атаке ВСУ в Белгородской области

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В Белгородской области погибла женщина в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Безлюдовка в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — написал он в телеграм-канале.

По данным губернатора, удары пришлись на Шебекинский городской округ.

В восьми частных домах выбило окна, были повреждены кровли и заборы, а также один автомобиль.

От обстрела пострадал также поселок Маслова Пристань. Там в результате прилетов боеприпасов загорелись гаражи. Сейчас его тушат пожарные, лесопожарный центр и местные жители.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 11 сентября, в Белгородской области местная жительница получила ранение предплечья в результате артиллерийского обстрела. Тогда ее доставили в Волоконовскую центральную районную больницу.