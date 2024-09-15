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Финансы ,  
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Посол назвал сроки начала работы платежной системы «Мир» в Иране

Посол Джалали: российские карты «Мир» заработают в Иране через полгода
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российскую платежную систему «Мир» уже интегрируют с иранской системой «Шетаб», поэтому в течение шести месяцев она должна заработать в стране, сообщил ТАСС иранский посол в России Казем Джалали.

«Сейчас мы пытаемся соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб» <...> Где-то через полгода платежная система «Мир» заработает еще и в Иране», — рассказал дипломат.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В феврале 2024 года Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт «Мир», попала под санкции США. Платежная система прекратила работу в Киргизии и Армении. В середине июля «Мир» частично заработала в Мьянме, российскими картами можно расплатиться в Азербайджане, Венесуэле, на Кубе и в других странах.

В середине августа Джалали уже называл такие сроки для начала работы российской платежной системы в стране. В начале июля Москва и Тегеран завершили работу над интеграцией платежных систем, сообщал глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин.

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Иран посол интеграция карта «Мир»

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