Суд продлил арест фигурантов дела о сухпайках для Минобороны

Басманный районный суд города Москвы (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Басманный суд Москвы продлил арест троих топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), которые проходят по обвинению в растрате при поставке продуктов в Минобороны, следует из карточки дела.

Речь идет об Александре Михаленко, Валерии Ковалевиче и Эльвире Смирновой.

«Удовлетворено», — написано напротив графы о текущем состоянии ходатайства о продлении срока содержания под стражей.

Суд арестовал фигурантов дела в апреле 2024 года. Следствие считает, что обвиняемые присвоили денежные средства Министерства обороны при поставке в армию продуктов питания. Сделали они это под видом заключения госконтрактов. Всего ГПК поставило министерству по завышенной цене более 9,1 млн сухпайков.

Ведомство признали потерпевшей стороной в деле. Минобороны понесло убытки на сумму 1,3 млрд руб. Фигурирующие в деле продовольственные пайки были запрещены к использованию.