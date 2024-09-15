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Общество ,  
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Индия обвинила Amazon и производителей смартфонов в нарушении конкуренции

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) обвинила американскую компанию Amazon и индийскую компанию Flipkart в нарушении конкуренции, сообщает Reuters со ссылкой на отчеты ведомства.

В документах регулятора отмечается: Flipkart планирует размещать свою продукцию только на индийских интернет-магазинах, что является нарушением антимонопольного законодательства. По данным CCI, Amazon и Flipkart отдавали предпочтение определенным продавцам и резко снижали цены за товары, что наносило ущерб другим компаниям.

«Это не только противоречит свободной и честной конкуренции, но и интересам потребителей», — приводит агентство слова гендиректора CCI Шивы Прасада к отчетам.

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Фото:David McNew / Getty Images

Как пишет Reuters, в «сговор» с Amazon были вовлечены индийские подразделения пяти компаний-производителей смартфонов — Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme и OnePlus, а с Flipkart — Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo, Lenovo и Realme. По мнению регулятора, они были «замешаны в практике эксклюзивных» запусков телефонов, договорившись с Amazon и ее аффилированными лицами, что нарушало закон о конкуренции.

В 2023 году в монополизме Amazon обвинили власти США, они подали на компанию иск в суд. Истцы указали, что из-за «политики исключения» Amazon конкуренты не могут развиваться, что ведет к высоким ценам для покупателей.

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Теги
Индия антимонопольный орган конкуренция Amazon Samsung Lenovo Xiaomi

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