Площадь природного пожара в Воронежской области достигла 20 га
Площадь пожара в селе Ямное Воронежской области составляет около 20 га, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«По утонченной информации, перехода огня на жилые дома удалось избежать. На месте сосредоточена объединенная противопожарная группировка в составе порядка 150 человек и 50 единиц техники», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что тушение пожара продолжается.
Возгорание в районе Ямного началось около 17:00 мск 14 сентября. В МЧС тогда сообщили, что, по предварительной информации, из-за сильного ветра огонь перешел на частные домовладения и были повреждены три дома. В итоге информация была опровержена.
Всего с начала сентября на территории Воронежской области произошло более 250 ландшафтных пожаров. Их общая площадь составляет порядка 250 га, отмечали в МЧС.
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