Три дома загорелись из-за природного пожара в Воронежской области
В Воронежской области из-за начавшегося природного пожара огонь охватил три частных дома, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«В селе Ямное загорелись трава и лесная подстилка. Из-за ветра огонь перешел на частные домовладения. Предварительно, повреждены три дома», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники.
В конце августа в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии начался лесной пожар. Его площадь впоследствии достигла 15 га, всего огонь прошел 263 га. Спасатели тогда эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка. Через четыре дня его потушили.
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