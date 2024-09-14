Три дома загорелись из-за природного пожара в Воронежской области

В Воронежской области из-за начавшегося природного пожара огонь охватил три частных дома, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«В селе Ямное загорелись трава и лесная подстилка. Из-за ветра огонь перешел на частные домовладения. Предварительно, повреждены три дома», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте работают более 50 специалистов и 17 единиц техники.

В конце августа в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии начался лесной пожар. Его площадь впоследствии достигла 15 га, всего огонь прошел 263 га. Спасатели тогда эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка. Через четыре дня его потушили.