Орбан выложил фотографию с тренировки со Шварценеггером в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фотографию совместной тренировки с актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в одном из фитнес-центров Будапешта.
«Футболка для тренировок осталась дома, но тренер не пощадил», — написал Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в России организации).
Ранее венгерская газета Blikk писала, что премьер-министр занимается спортом четыре или пять раз в неделю и придерживается серьезной диеты.
Издание сообщило, что глава венгерского правительства начал терять вес благодаря использованию «русского метода». Так называется тренировка с железными гирями-шарами весом 16 и 24 кг, которые использовали в армии в Советском Союзе.
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