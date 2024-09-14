Орбан выложил фотографию с тренировки со Шварценеггером в Будапеште

Арнольд Шварценеггер и Виктор Орбан (Фото: из личного архива Виктора Орбана)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фотографию совместной тренировки с актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в одном из фитнес-центров Будапешта.

«Футболка для тренировок осталась дома, но тренер не пощадил», — написал Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в России организации).

Ранее венгерская газета Blikk писала, что премьер-министр занимается спортом четыре или пять раз в неделю и придерживается серьезной диеты.

Издание сообщило, что глава венгерского правительства начал терять вес благодаря использованию «русского метода». Так называется тренировка с железными гирями-шарами весом 16 и 24 кг, которые использовали в армии в Советском Союзе.