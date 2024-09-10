Премьер Венгрии Орбан смог похудеть после тренировок «русским методом»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается спортом четыре или пять раз в неделю и придерживается серьезной диеты, пишет венгерская газета Blikk.
Таблоид выяснил, что глава венгерского правительства начал терять вес благодаря использованию «русского метода». Так была названа тренировка с железными гирями-шарами весом 16 и 24 кг, которые использовали в армии в Советском Союзе. С помощью упражнений с гирями солдаты поддерживали физическую форму.
По словам Орбана, похудеть ему помогли не только регулярные силовые тренировки, но и строгая диета. Он отметил, что готов есть даже железные гвозди — такой сильный у него аппетит. Венгерский премьер упражняется с гирями не только во время тренировок, но и в международных поездках. Орбан не пользуется услугами тренера и составляет список упражнений самостоятельно, подстраивая под график, отмечает издание.
Информации о том, на сколько похудел Орбан и сколько весил до начала изнурительных тренировок с гирями, нет. Blikk пишет, что премьер не взвешивается, поскольку уверен в результате упражнений и чувствует, как стал легче и сильнее.
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