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Общество ,  
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В Кизляре произошел крупный пожар на рыбном заводе

На территории рыбного завода в Кизляре в Дагестане произошел пожар, сообщила пресс-служба МЧС России.

В результате ЧП никто не пострадал, отметили в ведомстве.

«Открытое горение уже ликвидировано на 800 кв. м», — говорится в сообщении.

На месте работают 10 специалистов и три единицы техники, добавили в МЧС.

Мебельный цех загорелся на 3,6 тыс. кв. м в подмосковной Шатуре
Общество
Фото:Андрей Кирсанов / ТАСС

13 сентября в подмосковной Шатуре произошел пожар на мебельной фабрике. Пожарные локализовали огонь на 3,6 тыс. кв. м. Возгорание тушили 70 специалистов с помощью 14 единиц техники.

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МЧС Дагестан Кизляр пожары
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