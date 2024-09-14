В Кизляре произошел крупный пожар на рыбном заводе
На территории рыбного завода в Кизляре в Дагестане произошел пожар, сообщила пресс-служба МЧС России.
В результате ЧП никто не пострадал, отметили в ведомстве.
«Открытое горение уже ликвидировано на 800 кв. м», — говорится в сообщении.
На месте работают 10 специалистов и три единицы техники, добавили в МЧС.
13 сентября в подмосковной Шатуре произошел пожар на мебельной фабрике. Пожарные локализовали огонь на 3,6 тыс. кв. м. Возгорание тушили 70 специалистов с помощью 14 единиц техники.
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