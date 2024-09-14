«ВКонтакте» убрала возможность отключения безопасного поиска по видео

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В социальной сети «ВКонтакте» исчезла функция отключения безопасного поиска видео, она позволяла находить ролики с возрастными ограничениями.

«Поисковые фильтры действительно изменились, поэтому отключить безопасный поиск больше не получится», — говорится в комментарии сотрудника службы поддержки под одной из публикацией сообщества «ВКонтакте».

По словам службы поддержки, такое решение поможет «поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории».

В начале апреля 2024 года в работе «ВКонтакте» произошел сбой. Тогда Роскомнадзор объяснил произошедшее неполадками на ее инфраструктуре.

Жалобы пользователей тогда начали поступать в 20:55 мск. К 21:35 мск, по данным специалистов «ВКонтакте», работа соцсети была восстановлена.