«ВКонтакте» убрала возможность отключения безопасного поиска по видео
В социальной сети «ВКонтакте» исчезла функция отключения безопасного поиска видео, она позволяла находить ролики с возрастными ограничениями.
«Поисковые фильтры действительно изменились, поэтому отключить безопасный поиск больше не получится», — говорится в комментарии сотрудника службы поддержки под одной из публикацией сообщества «ВКонтакте».
По словам службы поддержки, такое решение поможет «поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории».
В начале апреля 2024 года в работе «ВКонтакте» произошел сбой. Тогда Роскомнадзор объяснил произошедшее неполадками на ее инфраструктуре.
Жалобы пользователей тогда начали поступать в 20:55 мск. К 21:35 мск, по данным специалистов «ВКонтакте», работа соцсети была восстановлена.
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