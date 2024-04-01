РКН объяснил сбой в работе «ВКонтакте»

РКН: причиной проблем в работе «ВКонтакте» стал сбой на инфраструктуре компании

Сбой в работе соцсети «ВКонтакте», возникший вечером 1 апреля, был вызван неполадками на ее инфраструктуре, сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

Пользователи стали жаловаться на сбой около 20:55 мск, отметили в центре. По данным сервиса DownDetector, он наблюдался с 20:50 в течение двух часов, пик поступления жалоб пришелся на 21:40 мск. Большинство жалоб (66%) касались проблем в работе мобильного приложения, еще четверть (26%) посвящены работе сайта.

Специалисты «ВКонтакте» после получения данных о сбое начали устранять проблему, отметили в центре. К 21:35 мск, по его данным, работа соцсети была восстановлена.

В пресс-службе «ВКонтакте» ТАСС сообщили, что социальная сеть работает в обычном режиме.